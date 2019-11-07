Son Dakika Haberleri: İstanbul-avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel İstanbul-avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul-avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

7 saat önce

AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ (Servis şoförünün fotoğrafı)

İSTANBUL-AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ (Servis şoförünün fotoğrafı)

İstanbul-avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
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