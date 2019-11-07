İstanbul-avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti
7 saat önce
AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ (Servis şoförünün fotoğrafı)
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
İSTANBUL-AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ (Servis şoförünün fotoğrafı)
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