İstanbul-avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali

Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim