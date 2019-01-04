İstanbul- Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
1 saat önce
İstanbul- (ek görüntü) AVCILAR'DA OKULDA BIÇAKLI KAVGA BİR ÖĞRENCİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI(Tür: İstanbul)
İstanbul- (ek görüntü) AVCILAR'DA OKULDA BIÇAKLI KAVGA BİR ÖĞRENCİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
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