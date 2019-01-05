İstanbul - Avcılar'da Okuldaki Bıçaklamaya 2 Tutuklama
1 saat önce
Haber: Müslim SARIYAR - İstanbul DHAAvcılar'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası Ahmet İ. tutuklandı.
Haber: Müslim SARIYAR - İstanbul
DHA Avcılar
'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası Ahmet İ. tutuklandı. Yeşilkent Mahallesi
, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda dün saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Muhammed D., ve babası Ahmet İ. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın "Okulda seni döveni bıçaklayabilirsin" diyerek oğlunu azmettirdiği öne sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:00 Kaynak: DHA
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