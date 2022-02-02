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Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

02.02.2022 09:26
Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi: AVCILAR'da rögara düşen köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da rögara düşen köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki kapağı kırık rögara köpek düştü. Ne zaman düştüğü bilinmeyen sahipsiz köpeğin havlamasını dün akşam fark edenler sesin nereden geldiğini araştırdı. Rögarın içerisinde mahsur köpek olduğu görülünce itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi hayvan yakalama aparatını köpeğin karnına geçirdikten sonra onu yukarı çekti. İtfaiye erlerinin sakinleştirmeye çalıştığı köpek, karnındaki ipten kurtularak yola fırlarken ezilmekten son anda kurtuldu. Köpek koşarak hızla bölgeden uzaklaştı. İtfaiye erleri rögara başka kişi veya hayvanın düşmesinin önüne geçmek amacıyla üstünü beton bloklarla kapattı.


Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Avcılar'da rögarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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