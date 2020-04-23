İSTANBUL-AVCILAR'DA SOKAKTA MEŞALELİ 23 NİSAN KUTLAMASI - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avcılar'da sokakta meşale yakılarak, kutlandıAmbarlı Mahallesi'ndeki gün boyu aralıklarla devam eden kutlamalar saat 21.00'de doruğa çıktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından sokak sakinleri bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Coşku sırasında zaman zaman meşaleler de ateşlendi.

TAHTAKALE'DE BÜYÜK COŞKU

Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde de aynı saatlerde coşku içerisinde İstiklal Marşı okundu. Sitelerden birinde dev ekrandan ve hoparlörlerden İstiklal Marşı yayınlanırken, burada oturanlar balkon ve evlerinden İstiklal Marşı okudu.