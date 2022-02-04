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İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI - Son Dakika

İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI

04.02.2022 09:31

KÜÇÜKÇEKMECE'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Demirkol için eğitmen arkadaşları Avcılar'da bir araya geldi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Demirkol için eğitmen arkadaşları Avcılar'da bir araya geldi. Araçlarına siyah kurdele takan eğitmenler, basın açıklaması yaptı.

Atakent 4. Cadde üzerinde 30 Ocak Pazar günü meydana gelen kazada sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol, hayatını kaybetti. Demirkol için sürücü kursu hocaları ve eğitmen arkadaşları Avcılar'da dün akşam bir araya geldi. Araçlarına siyah kurdele takan ve konvoy oluşturan eğitmenler korna çaldı.

"GÜVENLİGİMİZ İÇİN ÖN SAĞ KOLTUK EĞİTMENLERE VERİLSİN"

Burada basın açıklaması yapan eğitmenler Kader Demirkol'u andı, taleplerini dile getirdi. Eğitmen Şükran Açar, "Kader hocamızın yasını paylaşmak için buradayız. Biz eğitmenlere sağ koltuğun verilmesini istiyoruz. Eğitimlerde bizler büyük sıkıntı çekiyoruz. Adayları biz hazırlıyoruz. Bizim amacımız can güvenliğimizi sağlamak." diye konuştu.

İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI

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Atakent, Tragger, Avcılar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENLERİ KAZADA ÖLEN KADER DEMİRKOL'U ANDI - Son Dakika
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