İSTANBUL-AVCILAR'DA TEL ÖRGÜYÜ DEVİREREK KURBAN KESİM ALANINA GİTTİLER

AVCILAR'da kurban kesim alanına gitmek için metrobüs durağının hemen yanındaki tel örgüyü devirenler dik yokuşu tırmandı.

Avcılar'da Saadetdere Metrobüs Durağı'nın hemen yanındaki geniş alanda kurulan kurban pazarı ve kesim yerine araçları ile gelenler D-100 yan yolda park ederken, metrobüs ile gelenler uzun süre yürümeyi göze alamayarak hayvan pazarını çeviren tel örgünün bir bölümünü devirdi. Dik yokuşu tırmanan ve kesimini bitirdikten sonra dönenlerin kullandığı dik patika yolda yürüyenler düşmemek için zorlandı.