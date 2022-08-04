Darbedilen F.Y. ise "narkotik madde ticareti yapmak" suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Narkotik, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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