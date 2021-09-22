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AVCILAR'DA UYUYAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI DÖVMESİ YAKALATTI - Son Dakika

AVCILAR'DA UYUYAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI DÖVMESİ YAKALATTI

22.09.2021 10:14

AVCILAR'da bir kafenin bahçesindeki salıncakta uyuklayan çalışanın cebindeki cep telefonunu çalarak kaçan şüpheli, güvenlik kameraları ile görüntülenirken kolundaki dövme sayesinde yakalandı.

AVCILAR'da bir kafenin bahçesindeki salıncakta uyuklayan çalışanın cebindeki cep telefonunu çalarak kaçan şüpheli, güvenlik kameraları ile görüntülenirken kolundaki dövme sayesinde yakalandı.

Cihangir Mahallesi'ndeki bir kafede çalışan E.Ç., işyerinin bahçesindeki salıncakta otururken bir süre sonra uyudu. Bir süre sonra gelen bir kişi kafeyi kapalı görünce yandaki parktan bahçeye girerek E.Ç.?nin cebindeki cep telefonunu alıp uzaklaştı. Uyandığında cep telefonunu yerinde bulamayan E.Ç. güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken, üzerinde mavi renkli tişört, sarı renkli pantolon ve kolunda büyük dövme bulunan kişinin cep telefonunu çaldığını gördü. Saat 10.30 sıralarında gerçekleşen hırsızlık olayından sonra polise başvuru yapıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken hırsızlığı 16 ayrı suç kaydı bulunan, kolunda dövme olan, Fatih U.'nun yaptığını belirledi. Bu kişi aynı gün öğle saatlerinde aynı mahallede görüldü. Durdurulan bu kişinin güvenlik kamerası ile kaydedilen şüpheli ile aynı kişi olduğu tespit edildi. Fatih U. hırsızlık yaptığını kabul ederken, çaldığı cep telefonunu teslim etti. Hakkında 16 suç kaydı olmasına rağmen aranmadığı belirlenen şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonu sahibine teslim edildi.

AVCILAR'DA UYUYAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI DÖVMESİ YAKALATTI
AVCILAR'DA UYUYAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI DÖVMESİ YAKALATTI
AVCILAR'DA UYUYAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI DÖVMESİ YAKALATTI
AVCILAR'DA UYUYAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI DÖVMESİ YAKALATTI

Cihangir Mahallesi, Hırsızlık, Fatih, Dövme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA UYUYAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI DÖVMESİ YAKALATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA UYUYAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI DÖVMESİ YAKALATTI - Son Dakika
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