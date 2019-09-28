Son Dakika Haberleri: İstanbul-avcılar'da yol ayrımındaki kaldırıma çarpan otomobil yola savruldu
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İstanbul-avcılar'da yol ayrımındaki kaldırıma çarpan otomobil yola savruldu

1 saat önce

100 Karayolu'nda seyreden bir otomobil sürücüsü yan yol ile anayolu karıştırınca yolu ayıran beton refüje çarparak kaza yaptı.

AVCILAR D-100 Karayolu'nda seyreden bir otomobil sürücüsü yan yol ile anayolu karıştırınca yolu ayıran beton refüje çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza Avcılar Parseller mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 JV 5950 plakalı araç sürücüsü önce anayol ve yan yolu birbirinden ayıran kaldırıma daha sonra da kaldırım üzerinde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç D-100 karayoluna savruldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anını gören Alper Çağlar, bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini ve yetkililerin buna önlem alması gerektiğini söyledi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

İstanbul-avcılar'da yol ayrımındaki kaldırıma çarpan otomobil yola savruldu

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
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