İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ ESNAF KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ ESNAF KAVGASI KAMERADA

22.07.2022 10:25
İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ ESNAF KAVGASI KAMERADA

AVCILAR'da tekme tokat ve kemerlerin kullanıldığı esnaf kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da tekme tokat ve kemerlerin kullanıldığı esnaf kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki iş hanında ayakkabı mağazası bulunan Mustafa Alptekin, caddedeki kuyumcunun önünde ayakkabı satmak istedi. Kuyumcu ile Alptekin arasında tartışma çıktı.  Tartışmaya diğer esnaf da girince büyüdü. Tekme, tokat, kemerlerin kullanıldığı kavgada silahlarda da çekildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga son bulurken, şüphelilerin üzerindeki ruhsatlı olduğu öğrenilen silahlara da geçici olarak el konuldu. Kavgaya karışan Y.Ş., M.Ş., H.Ş. ve A.A. ifadeleri alınmak üzere Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ ESNAF KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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