İSTANBUL- AVCILAR SAHİLİ'NDE DENİZE GİREN ÇOCUK BOĞULDU
31 dakika önce
Avcılar sahilinde denize giren 15 yaşlarında bir çocuk boğuldu.
Avcılar
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:48 Kaynak: DHA
sahilinde denize giren 15 yaşlarında bir çocuk boğuldu.
Olay, Denizköşkler sahilinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sahile tek başına gelen 15 yaşlarındaki bir çocuk denize girdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun yardımına yine denizdekiler koştu. İhbar üzerine sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis
olayla ilgili soruşma başlattı.
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