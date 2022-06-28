Denizköşler Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne ait Denizköşk Davet Salonu'nun arkasındaki sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi. Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar 'a ait olduğu belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar sahilinde ceset bulundu - Son Dakika

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