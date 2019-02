İstanbul Avm'ye Bombalı Saldırı Hazırlığı Davası 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 terör örgütü üyesinin aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 terör örgütü üyesinin aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Diğer sanıklar hakkında da 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mücahit Şahin, Güven Güler, Ferhat Kahraman, Can Yenil, Sezgen Pekdemir, Hatice Yurdakul ve Serdarbek Hojiev katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.



SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, 27 Ekim 2017'de Esenyurt ve Arnavutköy'deki adreslerde eş zamanlı yangın olduğu bilgisinin alındığı, ikametlerde toplam 26 mutfak tüpünün açık olduğu, gübre ve benzin olduğunun tespit edildiği ve Esenyurt'tan motosikletli bir süphelinin kaçtığı, bu adreslerde yaşayan sanıkların İstanbul'da terör eylemleri gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptıklarının değerlendirildiği belirtildi. Esenyurt'ta sanık Mücahit Şahin'in, Arnavutköy'de ise sanık Sezgen Pekdemir'in ikamet ettiğinin tespit edildiği belirtildi. 28 Ekim 2017'de sanıklar Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir, Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un Bayrampaşa'daki Forum AVM'nin otoparkında yakalanarak gözaltına alındıkları, sanıkların araçlarında ve AVM emanet dolaplarında yapılan aramalarda 109 adet el yapımı bomba, 2 silah ve 7 bıçağın ele geçirildiği anlatıldı.



Olay günü alışveriş merkezinin açık otoparkında emniyet birimlerinin intikal ettiği, sanıklar Sezgen Pekdemir, Hatice Yurdakul ve Mücahit Şahin'in birlikte, görevli polislere fiziki saldırıda bulunmaları üzerine sanık Can Yenil'in Kafirler hepiniz cehenneme gideceksiniz diye bağırdığı, diğer sanıkların da Hepiniz öleceksiniz siz kafirsiniz diye bağırdıkları, tüm sanıkların etkisiz hale getirilerek yakalandıkları belirtildi. Bombalı eylem girişiminin DEAŞ terör örgütü mensubu sanıklar tarafından İstanbul en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Forum İstanbul'a yönelik olarak, en kalabalık günlerden olan Cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı'nın da olacağı gün seçilerek yapılmaya çalışıldığı kaydedildi.



CEZA İSTEMLERİ



Savcı sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir hakkında Anayasayı ihlal suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis talep etti. Sanıklar hakkında Örgüt üyeliği, Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Nitelikli mala zarar verme, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından da 23 yıldan 62 yıla kadar hapis istendi.



Sanıklar Abdulmenaf Ubin, Ferhat Kahraman, Mustafa Eren ve Güven Güler hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis isteyen savcı, sanıklar Akramjon Kuziboev ve Derdarbek Hojiev hakkında ise, Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. Sanıklar Emre Buğa ve Arzu Kutlu hakkında ise Görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Daud Abubakarov ve Markha Abumakarov'un haklarında yakalama kararı bulunmasından dolayı dosyalarının ayrılmasını talep edildi.



SON SAVUNMALAR İÇİN SÜRE VERİLDİ



Mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Can Yenil, Kamera kayıtları kontrol edilmiş olsaydı İstanbul'un kalbinde elimde bombalarla olduğum belli olurdu. Ben aslında eylemi 27 Ekim'de gerçekleştirmek istiyordum. İlk hedefim Eminönü'nü patlatmak, daha sonra AVM'ye gitmekti. Bana kimse bomba ve silah yardımında bulunmadı. Her şeyi kendim yaptım. Her şeyi bile isteye itiraf ettim dedi. Diğer sanıklar da savunmalarını yapmak üzere süre talep ettiler. Sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

