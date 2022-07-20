İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

20.07.2022 16:02
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1333 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1333 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın salgın sonrası uçuş trafiği hızla artmaya devam ediyor.

EUROCONTROL'ün 13-19 Temmuz Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1333 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı unvanını alırken, Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş ile 7'nci sırada yer aldı.

Bu uçuş sayıları ile İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı olurken, Antalya Havalimanı da en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı.

Rapora göre, Türkiye günlük ortalama 3526 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

YORUMLAR
500
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir' İSTANBUL HAVALİMANI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR İSTANBUL HAVALİMANI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:12 Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:52 İzmir'de sokak köpeklerini beslediği iddiasıyla 3 kişiyi katleden katilin öldürdüğü kişilerle arasında 20 yıllık bir husumet olduğu ortaya çıktı
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
20:34 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 22:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement