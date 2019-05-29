Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI

15 dakika önce

(Ek fotoğraflar 2) AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI (1)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- (Ek fotoğraflar 2) AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI (1)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:55 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum (ÖZEL) Galatasaray Adası sökülmeye başlandı Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]