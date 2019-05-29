İSTANBUL- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI
15 dakika önce
(Ek fotoğraflar 2) AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI (1)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:55 Kaynak: DHA
İSTANBUL- (Ek fotoğraflar 2) AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI (1)
(Tür: İstanbul)
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