İstanbul Avrupa Yakası'nda 7 bin 750 trafonun bakımı yapılıyor

Temmuz ayı sonu itibarıyla 3 bin 850 trafo merkezinin kapsamlı bakımı yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Avrupa Yakası'nda, temmuz ayı sonu itibarıyla 3 bin 850 trafo merkezinin kapsamlı bakımı yapılırken, 2 bin 600 trafo merkezinin de önleyici bakımı tamamlandı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 2020 yılı içinde 7 bin 750 trafo merkezi, bin 621 kilometre orta gerilim ve alçak gerilim havai hatlarının bakımı yapılıyor. Temmuz ayı sonu itibarıyla 3 bin 850 trafo merkezinin kapsamlı bakımı, 2 bin 600 trafo merkezinin de önleyici bakımının tamamlandığı belirtilirken 810 kilometre havai hattın bakımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan bakımlar hakkında açıklamalarda bulunan BEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Emrah Kalkan, enerji sürekliliği ve kalitesini artırmak adına her yıl düzenli olarak bakım çalışmaları planlandığını söyledi. Belirlenen hedefler doğrultusunda bu planları hayata geçirdiklerine işaret eden Kalkan, "Bu kapsamda 2020 yılı içinde 7 bin 750 trafo merkezi, bin 621 kilometre orta gerilim ve alçak gerilim havai hatlarının bakımı için ekipler oluşturuldu" dedi.

"Normalleşmeyle birlikte bakım çalışmaları da hızlandı"

Tüm dünyayı etkisi alında alan Kovid-19 pandemisi dönemi de dahil olmak üzere bakım çalışmaları mümkün olduğunca devam ettirildiğinin altını çizen Kalkan, "1 Haziran'dan itibaren Türkiye genelinde başlatılan normalleşme adımları ile birlikte bakım çalışmaları da hızlandı. Temmuz ayı sonu itibarıyla 3 bin 850 trafo merkezinin kapsamlı bakımı, 2 bin 600 trafo merkezinin de önleyici bakımı tamamlandı. Ayrıca 810 kilometre havai hattın bakımı gerçekleştirildi. Bakım çalışmaları planlanırken elektriksel malzemelerin durumu, çeşitli test ekipmanları ve göz kontrolü ile enerji kesmeden tespit ediliyor. Geçmiş dönemlerde yaşanan arıza durumlarının sebepleri inceleniyor ve buna göre bir çalışma sistemi oluşturuluyor. Yine havai hatlar için ise sık arıza yapan, ağaç teması ihtimali yüksek olanlar belirleniyor. Orman sınırı içinde olan, şantiye sahası ve maden ocakları yolu veya kuş göç güzergahlarında olan havai hatlar da bakım çalışmalarında önceliğe sahip" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 41 araç ve 185 kişilik bir iş gücü ile bakım çalışmalarını yapmaktayız"

Kalkan sözlerine şöyle devam etti: "Temmuz ayında trafo merkezi bakımlarında 116 kişi, havai hatlarda 69 kişi, 25 çift kabin araç ve 16 sepetli araçla sahada bakım çalışmaları gerçekleştirdik. Toplamda 41 araç ve 185 kişilik bir iş gücü ile bakım çalışmalarını yapıyoruz. Bakım çalışmaları bir devamlılık dahilinde yapıldığında kesinti sayı ve sürelerinde önemli iyileşmeler sağlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bakım çalışmalarının sonuçları da bunu gösteriyor".

"Vatandaşın enerji kesintilerinden en az şekilde etkilenmesini hedefliyoruz"

Bakım sırasında vatandaşın enerji kesintilerinden en az şekilde etkilenmesini hedeflediklerini vurgulayan Kalkan, "Bu kapsamda sanayi bölgelerinde hafta sonlarını, mesken abonelerinin yoğunlukta olduğu yerlerde ise hafta içleri ve gece saatlerini tercih ediyoruz. Örneğin, Temmuz döneminde bakım çalışmaları için sisteme girilen 939 adet kesinti programından 328'i gece 00.00 - 06.00 saatleri arasında planlandı. Buna göre gece bakım oranı yüzde 35'ler seviyesinde. Havai hat bakımları ise İSG şartları ve çalışma güvenliği sebepleri dolayısı ile gündüz yapılmak zorunda. Gündüz gerçekleşen çalışmalarda saat 09.00 ile 17.00 arasını tercih etmekteyiz" açıklamalarında bulundu.