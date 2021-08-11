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İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi 'normalleşti' - Son Dakika

İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi 'normalleşti'

11.08.2021 16:33
İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi 'normalleşti', System.String[]

Kurban Bayramı tatilinde İstanbulluların önemli bir bölümü memleketlerine ve Türkiye'nin sahil kentlerine akın etse de ülke genelinde atılan normalleşme adımları ve aşı uygulamaları bayram boyunca tarihi kentteki hareketi artırdı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ'ın verilerine göre 2020 yılında beş günlük Kurban Bayramı süresince 260 bin 794 megavat saat olan toplam tüketim bu yıl yüzde 6 artışla 276 bin 808 megavat saate çıktı.

Aşı uygulamaları ve ülke genelinde atılan normalleşme adımları Kurban Bayramı'nda elektrik tüketim rakamlarında da etkisini gösterdi. İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi arife günü de dâhil olmak üzere 19-23 Temmuz tarihleri arasında pandeminin etkilerinin çok daha yoğun olarak hissedildiği 2020 yılı bayram günlerine göre yüzde 6 arttı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, bayram boyunca kesintisiz enerji için ekiplerin 7/24 görev başında olduklarını ifade ederek, "Abonelerimizin bayramda enerji sıkıntısı yaşamaması için yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ettik. Çalışanlarımızın vardiyalarını bayrama özel olarak yeniden düzenledik. 2020 yılına göre tüketimin arttığı bir bayram yaşadık. Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği İstanbul'umuza bayram tatili boyunca en iyi hizmeti vermek için çalıştık ve başarılı bir süreç yönettik" dedi.

2019 YILI KURBAN BAYRAMI TÜKETİMİNİN DE ÜZERİNE ÇIKILDI

BEDAŞ'ın verilerine göre 2020 yılında kısıtlamaların etkisi ile Kurban Bayramı'nın kutlandığı 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 260 bin 974 megavat saat olan elektrik tüketimi, bu yıl 19-23 Temmuz'a denk gelen bayram günlerinde yüzde 6'lık bir artışla 276 bin 808 megavat saate çıktı. Kovid-19'un henüz görülmediği 2019 yılında beş günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde toplam tüketimin 264 bin 103 megavat saat olduğu düşünüldüğünde, bu yıl bayramda 2019'un da yüzde 4.8'lik üzerinde bir artış söz konusu oldu. Hafta sonları da dâhil 9 günlük tatil boyunca ise İstanbul Avrupa Yakası'ndaki toplam elektrik tüketimi 520 bin 640 megavat saati buldu.

BU YILIN EN DÜŞÜK TÜKETİMİ RAMAZAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜ YAŞANDI

Öte yandan bu yıl 1 Ocak-8 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde Avrupa Yakası'nda en düşük tüketim Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe günü yaşandı ve gün içindeki toplam elektrik tüketimi 44 bin 203 megavat saat düzeyinde kaldı. En yüksek tüketim ise 96 bin 898 megavat saat ile 4 Ağustos Çarşamba günü gözlendi.

COVIRAN Bereket, Kurban Bayramı, İstanbul, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi 'normalleşti' - Son Dakika


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