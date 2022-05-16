İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi yüzde 5 arttı - Son Dakika

Mart 2020'den beri ilk kez pandemi kısıtlamaları olmadan kutlanan Ramazan Bayramı'nda hayatın normale dönmesi elektrik tüketim rakamlarına da yansıdı. BEDAŞ'ın verilerine göre İstanbul Avrupa Yakası'nın arife günü dahil 1-4 Mayıs tarihlerinde elektrik tüketimi geçen yılın Ramazan Bayramı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde vaka sayılarının düşmesi ile birlikte tedbirler birer birer kaldırılırken hayatın normale dönmesi elektrik tüketim rakamlarında da kendisini gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) verilerine göre bu yıl Ramazan Bayramı'nda 2019 yılı da dahil son dört yılın en yüksek elektrik tüketimine ulaşıldı.

2020 YILI BAYRAM TATİLİNİN YÜZDE 11,5 ÜZERİNDE

BEDAŞ'ın verilerine göre, bu yıl arife günü de dahil 1-4 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Ramazan Bayramı'nda, Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 artarak 196 bin 40 MWh seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılında 12-15 Mayıs tarihlerine denk gelen bayramda toplam tüketim 186 bin 330 MWh düzeyindeydi. Tüketimdeki artış, pandeminin etkilerinin en yoğun olduğu, şehirlerarası ulaşım yasağının da bulunduğu 2020 yılı Ramazan Bayramı'na göre yüzde 11,5'i buldu. Bu sene tüketim pandeminin henüz yaşanmadığı 2019 yılının da üzerine çıktı. BEDAŞ'ın verilerine göre 3-6 Haziran 2019 yılında Avrupa Yakası'ndaki tüketim 188 bin 252 MWh ile bu yılın yaklaşık yüzde 4 altındaydı.

2022 yılında kısıtlamaların kalkması ile özellikle ticarethane abonelerinin yeniden aktif bir şekilde çalışmaya başlaması elektrik talebini de artırmış durumda. Bu nedenle her ne kadar geçmiş yıllara göre Ramazan Bayramı'ndaki elektrik tüketimi artsa da 2022 yılı içinde şu ana kadarki en düşük elektrik tüketiminin yaşandığı gün 46 bin 381 MWh ile 2 Mayıs tarihine denk gelen bayramın birinci günü yaşandı.

BAYRAM ÖNCESİ YOĞUN BİR HAZIRLIK YAPILDI

Bu arada bayram boyunca oluşacak talebe ve olası arızalara karşı hazırlıklarını yapan BEDAŞ, 1-4 Mayıs tarihlerde tüm bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintileri askıya alırken, mobil jeneratörle transformatör transferi için nöbetçi personel ve araçları alarm durumda bekletti.

Ayrıca şirket bünyesinde bulunan İHA'lar da elektrik şebekesinde özellikle havai hatların incelenmesi, olası sıkıntılı noktaların tespiti ve ulaşılması zor olan yerlerde aktif olarak kullanıldı. Avrupa Yakası'ndaki tüm lokasyonları ve genel müdürlük binasında direktör, müdür, mühendis, uzman düzeyinde nöbetçi personel de bulunduran BEDAŞ, artan talebe herhangi bir sorun yaşanmadan yanıt verdi.

Ayrıca bayram döneminde kaçak elektrik kullanımı ile mücadele kapsamında kaçak elektrik takip ekipleri de faaliyetlerini sürdürdü ve ALO 186 Çağrı Merkezi'mize gelen aramalara kesintisiz yanıt verildi.