İstanbul Avrupa Yakasında Kar Yağışı Etkili Oluyor
24 dakika önce
İstanbul Avrupa Yakasında kar yağışı etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul Avrupa Yakasında kar yağışı etkili olmaya başladı.
İstanbul Avrupa
Yakasında kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul Avrupa Yakasında kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Günlerdir beklenen kar yağışı sabaha karşı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Avrupa Yakasında bulunan Sarıyer
'de, Okmeydanı
ve Çağlayan
'da kar yağışı şiddetlenerek etkisini göstermeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:40 Kaynak: İHA
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