Son Dakika Haberleri: İstanbul Avrupa Yakasında Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul Avrupa Yakasında Kar Yağışı Etkili Oluyor

55 dakika önce

İstanbul Avrupa Yakasında kar yağışı etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul Avrupa Yakasında kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul Avrupa Yakasında kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul Avrupa Yakasında kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Günlerdir beklenen kar yağışı sabaha karşı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Avrupa Yakasında bulunan Sarıyer'de, Okmeydanı ve Çağlayan'da kar yağışı şiddetlenerek etkisini göstermeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Avrupa, İstanbul, Genel
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