İSTANBUL-AVUKATIN ETEK BOYUNA TEPKİ GÖSTEREN HAKİME SORUŞTURMA 3
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AVUKATIN ETEK BOYUNA TEPKİ GÖSTEREN HAKİME SORUŞTURMA 3(Avukatın fotoğrafı)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:31 Kaynak: DHA
İSTANBUL-AVUKATIN ETEK BOYUNA TEPKİ GÖSTEREN HAKİME SORUŞTURMA 3(Avukatın fotoğrafı)
(Tür: İstanbul)
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti
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