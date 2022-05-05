İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI

05.05.2022 12:24

BAĞCILAR'da alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasından bir ay içerisinde 31 çift ayakkabı çalan T.K. (25), tekrar aynı alışveriş merkezine gidince gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasından bir ay içerisinde 31 çift ayakkabı çalan T.K. (25), tekrar aynı alışveriş merkezine gidince gözaltına alındı. Şüphelinin ayakkabıların alarmlarını sökmek için kullandığı kerpeten cebinden çıktı.

Olay, 7 Nisan'da Bağcılar Güneşli Mahallesi Koçman Caddesi'nde alışveriş merkezinde meydana geldi. Ayakkabı mağazasının müdürü, ürünlerinde eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda bir kişinin ayakkabıları çaldığının görülmesi üzerine mağaza müdürü önceki günlerin de kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda aynı kişinin daha önce de mağazadan ayakkabı çalındığının görülmesi üzerine, polise haber verildi. Mağazanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kerpetenle ayakkabıların üzerindeki alarmları söktüğünü ve toplamda 7 bin 600 değerinde 31 çift ayakkabı çaldığını tespit etti. Polis, hırsızlık suçunu işleyen kişinin T.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli 19 gün sonra tekrar aynı alışveriş merkezine geldi. Şüpheliyi tanıyan mağaza çalışanları polise bilgi verdi. Polis, T.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında, alarmları sökmek için kullandığı kerpeten de ele geçirildi. T.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI
İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AYAKKABI ÇALDIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI - Son Dakika


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