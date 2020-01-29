İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, depremzedelere kışlık bot ve ayakkabı yolladı - Son Dakika
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İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, depremzedelere kışlık bot ve ayakkabı yolladı

6 saat önce

İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, Elazığ'daki depremzedelere 3 bin adet ayakkabı ve kışlık bot gönderdi.

İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, depremzedelere kışlık bot ve ayakkabı yolladı, System.String[]

İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, Elazığ'daki depremzedelere 3 bin adet ayakkabı ve kışlık bot gönderdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (İSTESOB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, İstanbul'daki ayakkabı imalatçılarından topladığı 3 bin adet ayakkabı ve kışlık botu Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kahraman, şunları kaydetti:

"Ülke olarak depremzedeler için seferberiz. İstanbul'da ayakkabı imalatı yapan arkadaşlarımızın desteği ile depremden zarar gören hemşehrilerimize kışlık bot ve ayakkabı hazırladık. Bu hafta sonu ellerine ulaşacak şekilde de ilettik, ayakkabılar yola çıktı."

İstanbul, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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