Son Dakika Haberleri: İstanbul- - Ayaryakıt İstasyonunda Patlama Kamerada

İstanbul- - Ayaryakıt İstasyonunda Patlama Kamerada

59 dakika önce

İstanbul DHABakırköy'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul- - Ayaryakıt İstasyonunda Patlama Kamerada, System.String[]
İstanbul DHA

Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Patlama sonrası alevler arasında kalan görevli yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bakırköy'de bir akaryakıt istasyonunda yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. 

Akaryakıt istasyonunda araçlar gaz alırken pompanın hortumunda kaçak oldu. Hortumdan yükselen gaza 2 görevli hemen müdahale etmeye çalıştı.  O sırada aracına gaz alan bir otomobil sürücüsü paniğe kapılarak gaza bastı. Araçtan fırlayan LPG hortumunda patlama meydana geldi. Patlamada alevlerin arasında kalan görevlinin elbiseleri tutuştu. Alevler arasında kalan görevli koşarak uzaklaştı.

Bu sırada akaryakıt istasyonundaki güvenlik önlemleri devreye girdi. Elektrik ve gaz kesilince yangın daha fazla büyümeden söndü. Bir görevli de yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Olay sonrası hastaneye kaydırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-İstasyonda gaz alan araçlar

-Hortumdan çıkan gaz

-Aracın kaçması

-Patlama 

-Yanarak uzaklaşa görevli

-Kaçan otomobil sürücüleri

-Yangına müdahale eden sürücüsü

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:29 Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa
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