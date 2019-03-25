Son Dakika Haberleri: İstanbul - Ayasofya'nın Havadan Görüntüleri

İstanbul - Ayasofya'nın Havadan Görüntüleri

57 dakika önce

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki tarihi Ayasofya Müzesi'nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının "Ayasofya Camii" olarak değiştirilebileceğini açıkladı.

İstanbul - Ayasofya'nın Havadan Görüntüleri, System.String[]
Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki tarihi Ayasofya Müzesi'nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının "Ayasofya Camii" olarak değiştirilebileceğini açıkladı. İstanbul'da en fazla turist çeken yerlerden biri olan Ayasofya Müzesi havadan DHA kamerasına yansıdı

Görüntü Dökümü:

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-Ayasofya'nın havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:41 Kaynak: DHA

Ayasofya Camii, Ayasofya Müzesi, İstanbul, Ayasofya, Güncel
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