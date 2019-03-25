İstanbul - Ayasofya'nın Havadan Görüntüleri
57 dakika önce
Ali AKSOYER - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki tarihi Ayasofya Müzesi'nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının "Ayasofya Camii" olarak değiştirilebileceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:41 Kaynak: DHA
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