Son Dakika Haberleri: İstanbul -  Ayasofya Önünde Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İstanbul -  Ayasofya Önünde Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

4 dakika önce

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için Ayasofya önünde gıyabi cenaze namazı kılındıYeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına tepki gösteren gruplar Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

İstanbul -  Ayasofya Önünde Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]


Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için Ayasofya önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına tepki gösteren gruplar Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Meydanda toplananlar pankart ve sloganlarla saldırıyı protesto etti. Saat 14.53'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Daha sonra basın açıklamaları yapıldı. Alperen Ocakları ve toplanan diğer grupların temsilcileri açıklamaların ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan gruplardan görüntü

-Kılınan gıyabi cenaze namazı

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

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