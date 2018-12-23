İstanbul- Aydın Menderes Mezarı Başında Anıldı
50 dakika önce
Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes için düzenlenen mezarı başında düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Süyelman Soylu da katıldı.
Adnan Menderes
'in oğlu Aydın Menderes
için düzenlenen mezarı başında düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı
Süyelman Soylu da katıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu, Eski Milletvekili Aydın
Menderes, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, yakınları ve sevenleri katıldı. Topkapı Anıt Mezar'daki anma töreni Adnan Menderes'in mezarında dua edilmesiyle başladı. Daha sonra Aydın Menderes'in kabri başına geçilerek Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Okunan duaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Ümran Menderes, Aydın Menderes'in kabrine karanfil koydu. Törene katılanlara Aydın Menderes anısına lokma tatlısı ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:25 Kaynak: DHA
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