İstanbul Aydın Üniversitesi 48 saat sürecek etkinlikle oyun geliştirecek - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi Cron Yazılım Kulübü, dünyanın pek çok merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen Global Game Jam (GGJ) kapsamında 48 saat içinde bir oyunu geliştirmeyi hedefliyor.

İlki 2009'da gerçekleştirilen GGJ kapsamında bugün saat 17.00'de İstanbul Aydın Üniversitesi Florya kampüsünde başlayan etkinlikte, Cron Yazılım Kulübü üyeleri iki gün boyunca aralıksız oyun yazılımı üzerine çalışacak.

Etkinliğin moderatörü Yaren Sıla Sonsay, 48 saat sürecek zorlu geliştirme süresinin başladığını ve başarılı olacaklarına emin olduklarını söyledi.

Pandemi kurallarına uygun şekilde başlatılan etkinlikte ilk gün açıklanan küresel temaya göre oyun fikirleri düşünerek gruplarını belirleyen ve oyun geliştirmeye başlayan geliştiriciler, 48 saat boyunca tüm dünyadan geliştiricilerle aynı anda oyun tasarlamaya çalışacak.

Grup geçen sene de GGJ etkinliklerine online katılım göstermişti.

Prof. Dr. Ali Okatan da kulüp danışmanı olarak çalışmalara mentörlük yapıyor.

Etkinlik 25 Ocak saat 17.00'de sona erecek.