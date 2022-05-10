İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Zirve Aydın 2022 etkinliği başlıyor - Son Dakika
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İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Zirve Aydın 2022 etkinliği başlıyor

10.05.2022 14:26
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Zirve Aydın 2022 etkinliği başlıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü'nün gelenekselleşen etkinliği Zirve Aydın, 12 Mayıs'ta başlıyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü'nün gelenekselleşen etkinliği Zirve Aydın ile bu sene de karşınızda. 12-13 Mayıs tarihlerinde okulumuzda gerçekleşecek olan "Zirve Aydın 2022" herkese ücretsiz bir şekilde kapılarını açıyor.

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Zirve Aydın 2022 etkinliğinde neler olacak?

Birbirinden değerli ve alanında uzman konuşmacılarla tanışma imkanı bularak network ağınızı geliştirmenizi ve değişen dünyaya adapte olmanızı sağlayacak bu etkinliği kaçırmayın. Peki burada neler olacak?

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Zirve Aydın 2022 etkinliği başlıyor

Birbirinden özel sponsorluklar ile sizlere sunulacak hediyeler ve çekilişler olacaktır.

Etkinlik sertifikalı ve ücretsizdir.

Sertifika alabilmek için formu doldurmanız ve en az 5 oturuma katılmanız

gerekmektedir.

Etkinlik dışardan katılıma açıktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi T Blok Günde üç oturum olacaktır.

1.oturum: 12.00

2.oturum: 13.30

3.oturum: 15.00

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İstanbul Aydın Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Mayıs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Zirve Aydın 2022 etkinliği başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Zirve Aydın 2022 etkinliği başlıyor - Son Dakika
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