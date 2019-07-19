İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER öğrencileri mezun oldu



Elif Yavuz-Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, DHA- İSTANBUL Aydın Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimi alan uluslararası öğrenciler mezun oldu.

TÖMER'de eğitimi gören uluslararası öğrenciler mezuniyet törenlerini Türkçe hazırladıkları çeşitli etkinliklerle kutladı. Türk kültürünü ve Türkçeyi tanıtmayı amaçlayan kursun mezuniyet töreninde şarkılar, şiirler söylendi ve tiyatro gösterisi yapıldı. İstiklal Marşı'nın her kıtasının uluslararası öğrenciler tarafından Türkçe olarak okunmasının ardından roman havası, zeybek ve halay gibi Türk kültürüne ait halk oyunlarını sergilendi.

"TÜRKÇE EN YAYGIN KULLANILAN DİLLER ARASINDA"

Mezuniyet töreninin açılışında konuşan İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan, Türkçe'nin dünyada en yaygın kullanılan dillerden biri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Aslan, "Dil gerçekten çok önemli bir kavram, iletişim, erişim, içselleştirmek, paylaşım birçok şeyi beraberinde getiriyor. Sadece iletişimde değil Türk Bilişim Vakfı'nın da oluşturduğu projelere baktığımızda programlamaya en yatkın dil olarak da tescillenmiş, kullanıcılarına bir avantaj sunuyor" dedi. Prof. Dr. Aslan programı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

8 YILDA 3 BİNİN ÜZERİNDE MEZUN VERİLDİ

İAÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Boylu ise "Aydın TÖMER 2011 yılından itibaren faaliyetlerine başladı. Bugün itibariyle binlerce öğrencimize Türkçe öğretip çeşitli üniversitelerin çeşitli bölümlerinde ders almalarını sağlamış bulunmaktayız. Sadece İstanbul'da değil, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Karaman, Mersin gibi illerde de Türkçe öğretme faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Kurulma amacımız uluslararası öğrencilere Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmek. Türkçeyi günlük yaşamında kullanmak isteyen, izlediği dizi ve filmleri anlamak isteyen öğrencilerimize yönelik de kurslarımız oluyor. 2011 yılından beri 3 binin üzerinde öğrencimiz mezun oldu. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın (YTB) önemli bir projesi bulunuyor. Özellikle bu Suriyeli sığınmacılara ileri düzey Türkçe eğitimleri veriliyor. Bu ay yaptığımız mezuniyet programıyla 740 öğrenci C1 diplomasını alarak mezun oldu" diye konuştu.

Tören, uluslararası öğrencilere diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

