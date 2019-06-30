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İSTANBUL- AYDOS ORMANI'NDA YANGIN

1 saat önce

(Havadan görüntülerle) AYDOS ORMANI'NDA YANGINHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

İSTANBUL- (Havadan görüntülerle) AYDOS ORMANI'NDA YANGIN
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.
Aydos Ormanı Sultanbeyli mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ormana Yakacık ve Sultanbeyli itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.
İSTANBUL- AYDOS ORMANI'NDA YANGIN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
Sultanbeyli, DHA, Güncel
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