AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

16.03.2023 15:51

İSTANBUL'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsle çok sayıda araca çarparak ortalığı birbirine katan Erhan Yöndemir'in (54), ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenince yanına gitmek için yola çıktığı belirlendi.

İSTANBUL'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsle çok sayıda araca çarparak ortalığı birbirine katan Erhan Yöndemir'in (54), ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenince yanına gitmek için yola çıktığı belirlendi.

Olay, Pendik, D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde polisin takibi ile başladı. Erhan Yöndemir'in kullandığı 41 J 4293 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde görevli özel halk midibüsü, Pendik D-100 Karayolu'nda giderken aynı yönde giden araçlara çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etti. Araçları hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber vererek kaçan otobüsün peşine takıldı. Bir süre sonra bu takibe polis de katıldı.

MİDİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESEN POLİS SİLAH DOĞRULTTU

İhbar üzerine trafik polisleri Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'dur' uyarılarına aldırış etmeyen şoför Erhan Yöndemir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Bu sırada köprüden de geçen özel halk midibüsünün D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi. Polis ekipleri burada da midibüs şoförüne 'dur' ihtarında bulunsa da midibüs önündeki araçlara da çarparak yoluna tekrar devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşi açtı.

BAHÇELİEVLER'DE POLİS OTOSUNA ÇARPARAK DURDU

Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir, D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Behçelievler, Fetih Caddesine doğru girdiği anda ekip aracı tarafından önü kesildi. Midibüs polis otosuna çarparak durdu. Yöndemir bu sefer de aracın kaplılarını kilitledi ve içeriye kimsenin girmesine izin vermedi. Yöndemir polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan indirilerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yöndemir ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi.

KADIN CİNAYETİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇİLDİ

Olayın ardından konuyla ilgili başlatılan incelemelerde Erhan Yöndemir'in, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenmesi üzerine Bahçelievler'deki eşinin evine gitmeye çalıştığı öğrenildi. Yöndemir'in olay esnasında aşırı alkollü olduğu belirtildi. 4 ayrı suçtan da kaydı bulunan Erhan Yöndemir'in çıkarıldığı mahkemece " Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika


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