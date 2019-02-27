İstanbul- Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenleniyor
1 saat önce
Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenleniyor.
Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman
için Beyoğlu
Atlas Sineması'nda bir tören düzenleniyor. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı. Tören yapılan konuşmalarla devam ediyor.
Arman'ın cenazesi yarın memleketi Adana
'ya götürülecek. Arman Kabasakal Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip naaşı kaldırılacak ve defnedilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: DHA
Usta Oyuncu Aytaç Arman Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu
CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile Pazarcının Diyaloğu Sosyal Medyayı Salladı