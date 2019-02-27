Son Dakika Haberleri: İstanbul- Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenleniyor

İstanbul- Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenleniyor

1 saat önce

Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenleniyor.

İstanbul- Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenleniyor, System.String[]
Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenleniyor. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı. Tören yapılan konuşmalarla devam ediyor.

Arman'ın cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülecek. Arman Kabasakal Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip naaşı kaldırılacak ve defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: DHA

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