AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

25.02.2022 16:59

SİNEMA ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman İstanbul'da toprağa verildi.

SİNEMA ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman İstanbul'da toprağa verildi.

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden Ayten Erman için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninde sevenleri, yakınları ve tiyatro camiasından isimler katıldı. Ayten Erman'ın naaşı, cenaze namazı sonrası Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'YAŞAYAN BİR KİTAPTI EFSANEYDİ"

Tiyatrocu Atilla Mete, 'İyi bir arkadaşımızdı. Tiyatrocu arkadaşımızla kurumda beraberdik. Yolcu ettik" dedi. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ise 'Film-San üyesiydi. Bundan yaklaşık 8-9 sene önce Kavacık'taki Sanatçı Yaşam Evi'ne onu ben yerleştirdim. Çok güzel bir sohbetimiz vardı. Çok güzel öğütleri vardı. Yaşayan bir kitaptı, efsaneydi. Bana hep Adile Naşit ile Asuman Arslan'la ve Belkıs Dilligil ile yakın dostluklarını anlatırdı. Çok üzgünüm, Türk Sineması'nın çok önemli bir ismini kaybettik. Pandemi başlamadan birkaç ay önce görüştük en son. Pandemiden dolayı sadece telefonda görüşüyorduk" diye konuştu.

'ONUN TİYATROLARI İLE BÜYÜDÜK"

Sinema ve dizi oyuncusu Alaattin Karababa ise 'Ayten hanım güzel bir sanatçımızdı, onların tiyatroları ile büyüdük, yetiştik. Onlar gibi sanatçılar geri gelmiyor. Bu konuda da üzgünüm. Bütün büyüklerimizi kaybettik" şeklinde konuştu.

AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Ayten Erman, İstanbul, Tiyatro, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYTEN ERMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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