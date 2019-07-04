İSTANBUL- AYVALIK'TA BİN YILLIK BATIKTAN KALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
1 saat önce
AYVALIK'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki 1000 yıllık batık gemiden kalanlar bölgeye gelen dalgıçların ilgisini çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:48 Kaynak: DHA
AYVALIK'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki 1000 yıllık batık gemiden kalanlar bölgeye gelen dalgıçların ilgisini çekiyor.
Başta İstanbul
ve Ankara
olmak üzere Türkiye
'nin her yerinden gruplar halinde gelen dalgıçlar yerel rehberler eşliğinde batığa dalış yaparak görüntü ve fotoğraf çekiyor. Batığın çapası ile etrafa yayılan amforalar çevredeki deniz canlıları ile birlikte görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgede tüplü kurt tarlalaları, mercanlar arasında kendilerine yuva yapan deniz böcekleri, çevrede dolaşan kalamar ve diğer balıklarla da bölgeye gelen dalgıçların ilgi odağı oluyor.
KİMSEYE DOKUNDURMUYORUZ
Bölgedei dalış hocası olarak çalışan Kemal Çalışkan
İncirli adası açıklarında batığa daldığımızda önce geminin çapası daha sonra ise çevreye yayılan amforaları görüyoruz. Bölgeye her dalgıcı daldırmıyoruz. İki yıldız ve üstündeki dalgıçlar dalabiliyor. Buluntulara dokunulmaması gerekiyor. Korumak çok onemli. Sadece video ve fotoğraf çekilebiliyor. Bölge canlılığı ile gelen dalgıçlara görsel bir şölen sunuyor. dedi.
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