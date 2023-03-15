İSTANBUL-BAĞCILAR'DA 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL MİNİBÜSE ÇARPTI 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL MİNİBÜSE ÇARPTI 1 ÖLÜ 2 YARALI

15.03.2023 07:03

BAĞCILAR 'da 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı otomobil, refüjü aşarak yolun karşısından gelen kapalı kasa minibüse çarptı.

BAĞCILAR 'da 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı otomobil, refüjü aşarak yolun karşısından gelen kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Yanyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı 34 TL 6217 plakalı otomobil, Ankara istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle refüjü aşarak karşı yoldan gelen Yakup Karaca'nın kullandığı 34 BRP 263 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U. ve sıkıştıkları minibüsten çıkarılan Yakup Karaca ile yanındaki kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadının, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞCILAR'DA 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL MİNİBÜSE ÇARPTI 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL MİNİBÜSE ÇARPTI 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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