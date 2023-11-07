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İstanbul Bağcılar'da anne ve kızını öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da anne ve kızını öldüren şahıs intihar etti

Son Güncelleme: 07.11.2023 22:14

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanda meydana gelen olayda, anne ile 14 yaşındaki kızı silahla öldüren şahıs, intihar etti. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İstanbul Bağcılar'da bir zanlı, eski sevgilisi ile 14 yaşındaki kızını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

ANNE İLE KIZINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bağlar Mahallesi 40. Sokak'taki bir binanın girişinde, iki kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, silahla vurulan Filiz Çilingir (42) ile kızı Selin Akçay'ın (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

EKİPLER GELİNCE İNTİHAR ETTİ

Bina sakinlerinin, kaçan saldırganın apartmana girdiğini söylemesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu daireye geldiğinde içeriden silah sesi duyuldu. Kapıyı kırarak içeri giren polis, Barbaros Tüzün'ü (48) silahla başından vurulmuş halde buldu. Tüzün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CİNAYETTEN SONRA SESLİ MESAJLA HABER VERMİŞ

Saldırıda annesini ve kız kardeşini kaybeden İlayda Akçay'ın, polise verdiği ifadede, annesinin eski erkek arkadaşı olan Barbaros Tüzün'ün kendisine, "Anneni ve kız kardeşini öldürdüm, git cenazelerini al" diye sesli mesaj attığını söylediği öğrenildi. Anne ve kızının cenazeleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

Bağlar Mahallesi, Bağcılar, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Bağcılar'da anne ve kızını öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da anne ve kızını öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika
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