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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA BAHÇEDE BULUNAN BEBEĞİN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA - Son Dakika

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA BAHÇEDE BULUNAN BEBEĞİN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

10.12.2021 15:45
İSTANBUL-BAĞCILAR'DA BAHÇEDE BULUNAN BEBEĞİN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

BAĞCILAR'da binalar arasındaki bahçede bulunan bebeğin hastanedeki tedavisiyle ilgili doktoru açıklama yaptı.

BAĞCILAR'da binalar arasındaki bahçede bulunan bebeğin hastanedeki tedavisiyle ilgili doktoru açıklama yaptı. Kız bebeğin durumunun kritik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Emrah Can, bebeği hayata kazandırmak için çalıştıklarını belirterek "Maalesef şu an için çok güzel şeyler söyleyemiyorum. Durum hala kritik, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" dedi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Kışla Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda apartman sakinleri, binanın arka bahçesinden gelen ağlama seslerine doğru giderek yerde yeni doğmuş bebek gördü. Bebeğin üzerini battaniyeyle örttükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirleyerek ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"DURUM HALA KRİTİK"

İlk olarak Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde müdahalesi yapılan daha sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin son durumu hakkında tedavisini yürüten Prof. Dr. Emrah Can açıklama yaptı. Kız bebeğinin uzun süre soğukta kaldığı için vücudunun tüm kısımlarının soğuktan etkilendiğini ifade eden Can, "Esenler Devlet Hastanesi'nden bize saat gece 03.30 sıralarında neredeyse yaşamın sınırında bir şekilde gerekli müdahaleleri yapılarak gönderilen bebekle alakalı maalesef şu an için çok güzel şeyler söyleyemiyorum. Durum hala kritik, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. 2-3 gün içinde daha net konuşabiliriz. Kız bebeğimiz 2600 gramlık. Bu kız bebeğimiz için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sonucun iyi olmasını bekliyoruz. Dışarıda koşullar soğuk olduğu ve bebek uzun süre soğuğa maruz kaldığı için vücudunun bütün sistemleri bundan etkilenmiş. Umarım kısa sürede olumlu sonuç alırız ve onu sağlıklı bir şekilde hayata kazandırırız" diye konuştu.

- İstanbul

Kışla Caddesi, İstanbul, Bağcılar, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞCILAR'DA BAHÇEDE BULUNAN BEBEĞİN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA BAHÇEDE BULUNAN BEBEĞİN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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