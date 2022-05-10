Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA

10.05.2022 11:01

Son dakika haberler... Bağcılar'da, otomobille gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kapı kilidini kırarak girdikleri bakkaldan yaklaşık 16 bin liralık sigara ve peynir çalarak kaçtı.

Bağcılar'da, otomobille gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kapı kilidini kırarak girdikleri bakkaldan yaklaşık 16 bin liralık sigara ve peynir çalarak kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Nisan günü saat 06.40 sıralarında, Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşandı. Bir otomobille gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kapı kilidini kırdıkları bakkala girdi. Şüpheliler, yaklaşık 16 bin liralık sigara ve peyniri otomobile koyup çalarak uzaklaştı. Ekmek bırakmak için gelen fırıncı, hırsızlığı fark ederek bakkal sahibi Ali Köyünç'e haber verdi. İş yerine gelen Köyünç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hırsızlığı ilişkin çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

"16 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

Bakkalın sahibi Ali Köyünç, "Sabah gelip kilitleri kırıyorlar. İçerideki sigaralarımızı, peynirlerimizi ve malzemelerimizi çalarak kaçıyorlar. Arabayla gelip burada duruyorlar. Dört kişiler. Hırsızlardan üçü kişi içeri giriyor, bir kişi de arabada bekliyor. Bizim 16 bin lira zararımız var. Kamera kayıtlarımız hepsi mevcuttur. Polis arkadaşlara verdim. Sabah saat 06.45 gibi geliyorlar. O sırada herhangi bir gören, eden olmamış" dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokağa beyaz bir otomobille gelen şüpheliler, iş yerinin kapı kilidini kırıyor. İçeri giren üç kişi sigara ve peyniri otomobile taşırken, diğer kişi otomobilde bekliyor. Malzemeleri alan şüpheliler, otomobile binip hızla uzaklaşıyor.

Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA
Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA
Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA
Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA
Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA
Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA
Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA

YORUMLAR
500
Son dakika: Fatih'te 6 hırsız tekel bayiden çakmak ve içki çaldıO anlar kamerada Son dakika: Fatih'te 6 hırsız tekel bayiden çakmak ve içki çaldıO anlar kamerada Son dakika haber: Sokak köpeğinden kaçarken minibüs çarptı: O anlar kamerada Son dakika haber: Sokak köpeğinden kaçarken minibüs çarptı: O anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
15:42 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü?
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:10:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | BAĞCILAR'DA BAKKAL SOYGUNU KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement