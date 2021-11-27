İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI - Son Dakika

BAĞCILAR'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi 773. Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler yangını görünce durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

- İstanbul