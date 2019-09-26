Son Dakika Haberleri: İstanbul bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında
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İstanbul bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında

2 gün önce

İSTANBUL Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında.

İSTANBUL Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında

İstanbul bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında

Bağcılar, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
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