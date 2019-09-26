İSTANBUL Bağcılar 'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında

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Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı