İstanbul bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında
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İSTANBUL Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
İSTANBUL Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında
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