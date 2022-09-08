Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

08.09.2022 12:52
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi.

Ekipler adrese yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 27 kilogram skunk, 17 kilogram kristal ve 15 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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