Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

12.09.2022 10:36

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli C.A'yı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 2 kilo 888 gram marihuana, 90 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, bin 445 lira ve 10 avro ile cep telefonu ele geçirildi.

Daha önceden uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığ hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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