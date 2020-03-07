İSTANBUL -BAĞCILAR'DA GECEKONDUDA YANGIN: KÖPEĞİ ÖLDÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL -BAĞCILAR'DA GECEKONDUDA YANGIN: KÖPEĞİ ÖLDÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI - Son Dakika

İSTANBUL -BAĞCILAR'DA GECEKONDUDA YANGIN: KÖPEĞİ ÖLDÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

7 saat önce

BAĞCILAR'da bir gecekonduda elektrik kontağından yangın çıktı.

İSTANBUL -BAĞCILAR'DA GECEKONDUDA YANGIN: KÖPEĞİ ÖLDÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI, System.String[]
BAĞCILAR'da bir gecekonduda elektrik kontağından yangın çıktı. 3 köpeğin etkilendiği yangında mahsur kalan bir köpek öldü.

Yangın, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2500 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede gecekondunun çatısını sardı. Yangın sırasında gecekondu da kimse olmazken bahçede ve gecekondu içinde toplamda 3 köpek vardı. Kapı girişinde bağlı halde bulunan bir köpek çevrede bulunan kişilerde tarafından çıkartılırken dumandan etkilenen başka bir köpeğe de ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ölmek üzere olan köpek motosikletle yakında bulunan bir veterinere götürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evin içinde olduğu düşünülen bir yavru köpek için arama yapıldı. Bir süre arama yapan vatandaşlar hayatını kaybeden yavru köpeği bir beze sararak dışarı çıkardı. Köpeklerin sahibi gözyaşlarını tutamadı. Dumandan etkilendiği için veterinere götürülen diğer köpek ise tedavi edildikten sonra yangın yerine tekrar getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dumandan etkilenen köpeğin götürülmesi

İtfaiyenin söndürme çalışması

Yangından kurtarılan köpekler

Ölen köpeğin çıkarılması

Ağlayan sahibi


- İstanbul
Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:42 Kaynak: DHA
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