İstanbul Bağcılar'da Hareketlilik; Metro İstasyonu Kapatıldı 2
1 saat önce
İstanbul (ÖZEL)BAĞCILAR'DA HAREKETLİLİK; METRO İSTASYONU KAPATILDI 2(Aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
(ÖZEL)BAĞCILAR'DA HAREKETLİLİK; METRO İSTASYONU KAPATILDI 2 (Aktüel
görüntü)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:46 Kaynak: DHA
İstanbul'da Metro İstasyonunda Polisleri Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı
Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız
Bağcılar'da Asılsız İhbar Hareketliliği; Valilikten Açıklama