Son Dakika Haberleri: İstanbul Bağcılar'da Hareketlilik; Metro İstasyonu Kapatıldı 2

İstanbul Bağcılar'da Hareketlilik; Metro İstasyonu Kapatıldı 2

1 saat önce

İstanbul (ÖZEL)BAĞCILAR'DA HAREKETLİLİK; METRO İSTASYONU KAPATILDI 2(Aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul (ÖZEL)BAĞCILAR'DA HAREKETLİLİK; METRO İSTASYONU KAPATILDI 2 (Aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

Aktüel, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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