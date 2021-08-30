İSTANBUL-BAĞCILAR'DA İKİ BANKANIN BANKAMATİKLERİ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN KIRILDI - Son Dakika

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BAĞCILAR'da iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları, kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aynı cadde üzerinde bulunan bankaların önündeki bankamatiklerin ekranlarını ve bazı parçalarını kırdı. Kırılan bankamatik ekranlarının camları yola saçılırken, bankamatikler hizmet veremez hale geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.