İSTANBUL Bağcılar'da ileri yaştakiler için bayrama özel program - Son Dakika

Bağcılar'da ileri yaştakiler için bayrama özel program

İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs önlemleri kapsamında 6 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği özel Ramazan Bayramı programında komşularıyla, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kestane Bahçesi'nde ikramda bulunulan ileri yaştakiler, hem birbirleriyle sosyal mesafeye uygun şekilde bayramlaştı hem de psikologların yaptığı sunumlarla moral depoladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, verilen izinle saat 14.00'te dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kapalı olan parkların kapıları 65 yaş ve üstü vatandaşlar için açıldı.

TEK KİŞİLİK BANKLARDA OTURDULAR

Bağcılar'da sayıları 35 bini aşan ileri yaştakiler, kendileri için çimleri biçilip, temizlenerek kullanıma hazır hale getirilen pakları doldurdu. Kimi eşiyle kimi de yanında refakatçisiyle parklarda yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise Bağcılar Belediyesi tarafından özel olarak üretilen tek kişilik sosyal mesafe banklarında oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

KOLONYA VE ŞEKER İKRAM EDİLDİ

Bağcılar Belediyesi bugün sokağa çıkan 65 yaş üstü ilçe sakinleri için Kestane Bahçesi'nde özel Ramazan Bayramı programı düzenledi. İleri yaştakiler, yeşillikler üzerinde kendilerine ayrılan yerlere oturdu. Ardından bütün davetlilere, kolonya, şeker, yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Konuklar, çalan müzik eşliğinde kimi zaman duygulandı kimi zaman da elleriyle şarkılara tempo tuttu.

BAŞKAN LOKMAN ÇAĞIRICI BAYRAMLARINI KUTLADI

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde birbirleriyle bayramlaştı. Uzun süredir görüşemeyen komşular ve dostlar sohbet ederek hasret giderdi. Telefonla bağlanarak hemşerilerinin bayramını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Rabbim İnşallah kucaklaşarak bayramlaşacağız günlere de bizleri nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı ve bol uzun ömürler diliyorum' dedi.

UZMAN PSİKOLOG MORAL VERDİ

Bağcılar Belediyesi uzman klinik psikologlarından Doğan Semih Toy da ileri yaştaki vatandaşyara yaptığı sunumla moral verdi. "Pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız" diyen Toy şunları söyledi; 'Bu zorlu süreçte sizlerin göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü sizleri tek tek tebrik ediyorum. En büyük sıkıntıları atlattık. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biraz daha evde kalacağız sonra hep beraber eski günlere döneceğiz. Biz her zaman hizmetinizdeyiz. İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız'

'HERŞEY HARİKA OLDU'

Bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan ileri yaştakiler, etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Güzel vakit geçirdiğini söyleyen Kadir Sungurtekin, 'Program çok güzel oldu. Hem dinlendik hem de eğlendik. İkramlar için belediyemize teşekkür ediyorum' derken babasına refakatçilik eden Gülsüme Kurulay da şunları söyledi: 'Bayramda babamın yanında dışarı çıktım. Parka ilk kez geldik. Bize de sürpriz oldu. Çok beğendik. Her şey harika oldu. Yasak bitene kadar buradayız.' Ramazan Bayramı'nın ilk gününde saat 14.00'den itibaren sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi.