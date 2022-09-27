Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

27.09.2022 14:41
Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

İstanbul Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

İstanbul Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Bağcılar'da oğlu A.S'nin öldürdüğü anne H.S'nin cenazesi İmam Ali Camisi'ne getirildi. H.S'nin naaşı burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükhalkalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazede H.S'nin yakınları güçlükle ayakta dururken, bazı yakınları fenalaştı.

Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'ta 25 Eylül'de meydana gelen olayda 3 katlı apartmanın birinci katında tartıştığı annesi H.S'yi (58) bıçakla öldüren 26 yaşındaki A.S, ardından kaldıkları evi ateşe vermişti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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