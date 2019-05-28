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İSTANBUL- BAĞCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN MİNİBÜS YAN YATTI

11 dakika önce

Bağcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önündeki otomobile çarparak, yan yattı.

Bağcılar, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önündeki otomobile çarparak, yan yattı. Kazada minibüs içinde bulunan iki kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Bağcılar TEM bağlantı yolu Yüzyıl Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine ilerleyen 34 BRE 708 plakalı panelvan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek, önündeki 34 GK 2971 plakalı otomobile çarptı, ardından yan yattı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğun oluştu.
İSTANBUL- BAĞCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN MİNİBÜS YAN YATTI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:04 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Bağcılar, Güncel
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